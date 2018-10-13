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Имущество звезды «Спартака» арестовано после скандала
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Имущество звезды «Спартака» арестовали после скандала в семье 

Рамблер + ещё 29 1 час назад
Имущество и банковские счета полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи арестованы Никулинским райсудом столицы в рамках бракоразводного процесса, сообщает АГН «Москва».
«В суде 28 сентября зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о разделе совместно нажитого имущества между супругами», — сказала пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.
22 октября в 14:30 стороны должны встретиться для беседы. На развод подала Глушакова. Причиной стал секс-скандала в бане, участником которого стал спортсмен.
В иске супруга спортсмена просит оставить с ней ребенка и настаивает на алиментах на детей, а также выплаты для себя до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Денис и Дарья Глушаковы женаты с 2009 года. Пара воспитывает двух дочерей Валерию и Александру.
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