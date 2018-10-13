Имущество звезды «Спартака» арестовано после скандала

Имущество звезды «Спартака» арестовали после скандала в семье

«В суде 28 сентября зарегистрирован иск Глушаковой Дарьи Александровны к Глушакову Денису Борисовичу о разделе совместно нажитого имущества между супругами», — сказала пресс-секретарь суда Людмила Коснырева.

22 октября в 14:30 стороны должны встретиться для беседы. На развод подала Глушакова. Причиной стал секс-скандала в бане, участником которого стал спортсмен.

В иске супруга спортсмена просит оставить с ней ребенка и настаивает на алиментах на детей, а также выплаты для себя до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Денис и Дарья Глушаковы женаты с 2009 года. Пара воспитывает двух дочерей Валерию и Александру.