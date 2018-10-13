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Кокорину и Мамаеву предрекли «дойку» в СИЗО
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Кокорину и Мамаеву предрекли «дойку» в СИЗО 

Газета.Ru 1 час назад
Юрист фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова рассказала, чего стоит ожидать нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву в СИЗО, передает "Комсомольская правда".
Футболисты по решению суда были арестованы на два месяца и помещены в СИЗО "Бутырка". Также были подвергнуты аресту и другие участники двух драк, включая 19-летнего Кирилла Кокорина, младшего брата Александра. В результате устроенных ими дебошей в центре Москвы повреждения различной степени тяжести водитель ведущей Первого канала, чиновник московского Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.
"Вот они сейчас уедут в СИЗО. Кто-то пишет, что к ним будут достойно относиться, ведь они уважаемые люди и так далее. Но все не так. В изоляторе они будут источником дохода. Причем для всех. И для арестантов, и для сотрудников, и для адвокатов. И все их внешние связи на воле не плюс, а фактор определенного риска, потому что более опытные осужденные могут через них попытаться решить свои вопросы. Скорее всего, футболисты попадут в спецблок. Но если нет, то им придется непросто. Негласное правило тюрьмы "не верь, не бойся, не проси", и как они себя поставят с самого начала, так к ним будут относиться потом весь срок. Сломаются — будут их "доить" (настойчиво просить перевести денег на карты родственников — мам, пап, жен, на счет тюремного магазина и так далее)", — сказала Бирюкова.
Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали "жуткой гопотой" Кокорина и Мамаева.
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