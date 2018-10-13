Глушакову предрекли судьбу Кокорина и Мамаева

Глушаков может оказаться в тюрьме следом за Кокориным и Мамаевым. За сокрытие денег при разводе

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может попасть за решетку за вывод финансовых средств после того, как суд наложил арест на его имущество. Имущество звезды "Спартака" арестовано после скандала Никулинский суд Москвы арестовал вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова и его супруги Дарьи в рамках бракоразводного процесса. Несмотря на судебное решение, футболист вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 млн рублей. Об этом сообщил адвокат Дарьи Сергей Жорин. «Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину», — приводит слова Жорина ТАСС. Адвокат добавил, что на момент подачи ходатайства об аресте имущества Глушаков уже вывел порядка 200 млн рублей. Дарья Глушакова подала иск о разводе в Никулинский суд Москвы, рассмотрение дела по существу назначено на 16 октября. Супруга в иске просит оставить ей детей, но не требует раздела имущества.