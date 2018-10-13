Глушакову предрекли судьбу Кокорина и Мамаева

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков может попасть за решетку за вывод финансовых средств после того, как суд наложил арест на его имущество.
Никулинский суд Москвы арестовал вклады, депозиты и счета, квартиры и автомобиль Bentley Глушакова и его супруги Дарьи в рамках бракоразводного процесса. Несмотря на судебное решение, футболист вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 млн рублей. Об этом сообщил адвокат Дарьи Сергей Жорин.
«Если эта информация подтвердится, то это уже уголовное преступление, за которое предусматривается наказание, связанное с лишением свободы, и Глушаков может отправиться к своим друзьям Мамаеву и Кокорину», — приводит слова Жорина ТАСС.
Адвокат добавил, что на момент подачи ходатайства об аресте имущества Глушаков уже вывел порядка 200 млн рублей.
Дарья Глушакова подала иск о разводе в Никулинский суд Москвы, рассмотрение дела по существу назначено на 16 октября. Супруга в иске просит оставить ей детей, но не требует раздела имущества.