Тьерри Анри стал тренером Головина

Французский специалист Тьерри Анри возглавил «Монако», сменив на посту португальца Леонарду Жардима. Об этом сообщается на сайте монегасков.

41-летний тренер приступит к работе 15 октября. Контракт с Анри заключен до июня 2021 года.

Об отставке Жардима было объявлено. Под руководством португальца монегаски неудачно начали сезон в чемпионате Франции. «Монако» занимает 18-е место в турнирной таблице после девяти туров. В составе команды выступает российский хавбек Александр Головин . На его счету одна голевая передача в четырех встречах чемпионата. Также Головин провел один матч за «Монако» в Лиге чемпионов.

Тренерская карьера Тьерри Анри началась в 2015 году. Тогда француз работал в юношеской команде лондонского «Арсенала». В 2016-м он присоединился к тренерскому штабу сборной Бельгии под руководством испанца Роберто Мартинеса . На чемпионате мира-2018 в России бельгийская сборная завоевала бронзовые медали.

Анри выступал за «Монако» в качестве футболиста. В сезоне 1996/1997 вместе с клубом нападающий завоевал золото чемпионата Франции. Также форвард известен своими выступлениями за туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллс». Как игрок Анри становился чемпионом мира в 1998 году и чемпионом Европы в 2000-м.