Ещё
Тьерри Анри стал тренером Головина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тьерри Анри стал тренером Головина 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Французский специалист Тьерри Анри возглавил «Монако», сменив на посту португальца Леонарду Жардима. Об этом сообщается на сайте монегасков.
41-летний тренер приступит к работе 15 октября. Контракт с Анри заключен до июня 2021 года.
Об отставке Жардима было объявлено. Под руководством португальца монегаски неудачно начали сезон в чемпионате Франции. «Монако» занимает 18-е место в турнирной таблице после девяти туров. В составе команды выступает российский хавбек Александр Головин. На его счету одна голевая передача в четырех встречах чемпионата. Также Головин провел один матч за «Монако» в Лиге чемпионов.
Тренерская карьера Тьерри Анри началась в 2015 году. Тогда француз работал в юношеской команде лондонского «Арсенала». В 2016-м он присоединился к тренерскому штабу сборной Бельгии под руководством испанца Роберто Мартинеса. На чемпионате мира-2018 в России бельгийская сборная завоевала бронзовые медали.
Анри выступал за «Монако» в качестве футболиста. В сезоне 1996/1997 вместе с клубом нападающий завоевал золото чемпионата Франции. Также форвард известен своими выступлениями за туринский «Ювентус», лондонский «Арсенал», каталонскую «Барселону» и «Нью-Йорк Ред Буллс». Как игрок Анри становился чемпионом мира в 1998 году и чемпионом Европы в 2000-м.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорину и Мамаеву предрекли «дойку» в СИЗО100
Глушакову предрекли судьбу Кокорина и Мамаева18
Шнуров посвятил нецензурную оду Кокорину и Мамаеву44
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на «Дом-2»145
Конец дружбе? Кокорин и Мамаев «топят» друг друга174
Видео
04:27
Кокорина и Мамаева отправили из СИЗО на «Дом-2»
Футбол
01:39
Что ждет Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
Футбол
03:37
Кокорину и Мамаеву предрекли «дойку» в СИЗО
Футбол
02:42
Глушакову предрекли судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
04:37
Пора по камерам: как разошлись дороги Кокорина и Мамаева
Футбол Криминал
04:16
Имущество звезды «Спартака» арестовано после скандала
Футбол
01:22
Хабибу предложили два миллиона за отказ от UFC
MMA
01:42
Нурмагомедову сделали неожиданное предложение
MMA
04:37
Чемпион мира заступился за Кокорина и Мамаева
Легкая атлетика
01:22
Кадыров одарил Нурмагомедова
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение