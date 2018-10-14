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Уткин оскорбил Канделаки
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Уткин оскорбил Канделаки 

News.ru + ещё 3 57 минут назад
Фото: ТАСС/Instagram
Известный телекомментатор Василий Уткин раскрыл страшную тайну генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки. По его словам, она просто ничего не умеет делать.
«Простая и незатейливая реальность заключается в том, что Тина Канделаки на «Матче» не отвечает ни за что. У нее нет ни единого проекта, который она бы вела. Нет права финансовой подписи. Нет очерченной зоны ответственности», — написал Уткин в своём Telegram-канале.
По мнению Уткина, единственное право, которое сохраняет за собой Канделаки, — это право указывать звучную должность на визитке. А сотрудники канала якобы в этом году ни разу не видели Тину на рабочем месте.
«Все её проекты, начиная с Апостола, так примитивно обанкротившегося (и хорошо, что без уголовщины), включая косметику с параноидальным названием, были разновидностями краха. Даму даже для виду на распил уже не посадить», — заявил Уткин.
Ранее News.ru сообщал о том, что контракт Канделаки с «Матч ТВ» стал бессрочным.
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