Уткин оскорбил Канделаки

«Простая и незатейливая реальность заключается в том, что Тина Канделаки на «Матче» не отвечает ни за что. У нее нет ни единого проекта, который она бы вела. Нет права финансовой подписи. Нет очерченной зоны ответственности», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

По мнению Уткина, единственное право, которое сохраняет за собой Канделаки, — это право указывать звучную должность на визитке. А сотрудники канала якобы в этом году ни разу не видели Тину на рабочем месте.

«Все её проекты, начиная с Апостола, так примитивно обанкротившегося (и хорошо, что без уголовщины), включая косметику с параноидальным названием, были разновидностями краха. Даму даже для виду на распил уже не посадить», — заявил Уткин.

Ранее News.ru сообщал о том, что контракт Канделаки с «Матч ТВ» стал бессрочным.