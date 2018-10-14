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Хакер нашел компромат и угрожает жене Мамаева
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Аккаунт жены Мамаева в инстаграме удалил хакер. Он продолжает ее запугивать 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Стало известно, что произошло с аккаунтом жены Павла Мамаева в инстаграме. Ранее пользователи обнаружили, что страничка Аланы Мамаевой удалена, но по словам девушки, это дело рук хакера, который угрожает ей. Об этом Алана рассказала в прямом эфире, на другой странице в инстаграме.
После ареста полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева супругу футболиста начали оскорблять, посыпались угрозы в инстаграме.
«Всем привет, опять делаю небольшой эфир. Моей страницы уже нету. Я не сама ее удаляла, мне ее удалили. Сегодня я написала заявление в полицию, попросила, чтобы они за этим проследили. Он продолжает писать, продолжаются угрозы.
Писали, что я сама удалила инстаграм, но это не так. Я встала днем, часов в 12 и обнаружила, что страницы нет. Пока я писала заявление, уже появились угрозы на мобильный телефон. Откуда у него взялся мой телефон, я не понимаю.
Заявление уже положено на стол. Но этот идиот поблагодарил за рекламу, и что теперь он может каждому, кто даст денег, прислать компромат на меня.
А что касается тех, кто считает, что это я придумала, чтобы вызвать жалость, дай бог, чтобы вам не пришлось такое пережить, ребятки», — сказала Мамаева.
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