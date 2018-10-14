Российского футболиста поймали пьяным за рулем

Футболист самарских «Крыльев Советов» Евгений Башкиров ночью был остановлен сотрудниками ГИБДД . Нетрезвый Башкиров за рулём каршеринговой машины был задержан в ночь на 14 октября при помощи активистов «Ночного патруля», сообщает «Коммерсант».

Медицинское освидетельствование Башкирова показало 0,48 промилле алкоголя в выдыхаемом им воздухе. Максимально возможное значение, которое не наказывается — это 0,16 мг/л.

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В отношении футболиста составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ. Он был отпущен до суда.

Башкирову 27 лет, он воспитанник петербургского «Зенита» . Летом 2016 года перешёл в «Крылья Советов».

Этот случай продолжил череду скандалов с участием футболистов.

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков после секс-скандала в бане с его участием разводится с женой. Все имущество футболиста и его супруги, включая вклады, депозиты и счета, арестовано Никулинским райсудом столицы в рамках бракоразводного процесса. Однако несмотря на это Глушаков вывел из совместно нажитого имущества с супругой около 100 млн рублей, из-за чего адвокат Сергей Жорин предположил, что он «может отправиться к своим друзьям Мамаеву Кокорину ».