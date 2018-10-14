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Родственник Месси осудил Марадону
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Родственник Месси осудил Марадону 

News.ru + ещё 4 4 часа назад
Фото: Mehdi Taamallah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Двоюродный брат форварда Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси Макси Бьянкуччи осудил легенду футбола Диего Марадону. Родственника возмутили слова о том, что нападающий «каталонцев» не является лидером команды.
«Дискредитировать Лео — невежество. Грустно видеть, что кто-то хвастается, что он лидер и так плохо отзывается о нашем нынешнем лучшем игроке. Марадона говорит это в том время, когда должен помогать сборной», — цитирует Football Espana Бьянкуччи.
Ранее сообщалось, что Месси и его отца вновь обвинили в неуплате налогов.
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