Родственник Месси осудил Марадону

Двоюродный брат форварда Барселоны и сборной Аргентины Лионеля Месси Макси Бьянкуччи осудил легенду футбола Диего Марадону . Родственника возмутили слова о том, что нападающий «каталонцев» не является лидером команды.

«Дискредитировать Лео — невежество. Грустно видеть, что кто-то хвастается, что он лидер и так плохо отзывается о нашем нынешнем лучшем игроке. Марадона говорит это в том время, когда должен помогать сборной», — цитирует Football Espana Бьянкуччи.

Ранее сообщалось, что Месси и его отца вновь обвинили в неуплате налогов.