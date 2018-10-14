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Мамаев: никому не пожелаю оказаться в «Бутырке»
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Павел Мамаев: никому не пожелаю оказаться в «Бутырке» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Футболист "Краснодара" Павел Мамаев поделился своим впечатлениями от первых дней содержания в следственном изоляторе "Бутырка". Полузащитник признался, что никому бы не пожелал кому-либо оказаться в стенах СИЗО.
"Сейчас я жду адвоката, который приедет ко мне в понедельник, — сказал Мамаев "Дождю". — Я сожалею о своем поступке, о чем я уже говорил в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается".
Мамаев сообщил о том, что он слышал о словах Рамзана Кадырова пригласить игрока в футбольный клуб "Ахмат". На это футболист заявил: "Пока я занят текущей ситуацией. Никому не желаю здесь оказаться".
Также прокомментировал свои первые дни в СИЗО и Александр Кокорин: "Я не унываю и надеюсь, что в ситуации разберутся. Первым делом я спросил, есть ли тут спортзал и написал заявление, чтобы туда попасть. Мне пришло много писем, и я пытаюсь ответить всем. Читаю все".
Напомним, что футболисты оказались в "Бутырке" в результате заведения на них уголовного дела по статье 213 "Хулиганство". Мамаев и Кокорин стали участниками нападений на нескольких людей, среди которых была чиновник Минпромторга Денис Пак, а также водитель известной телеведущей Ольги Ушаковой.
В СИЗО футболисты пробудут до восьмого декабря.
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