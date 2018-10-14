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Бывший футболист стал мэром города
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Бывший футболист стал мэром города 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Alexander Chernykh/Global Look Press
Экс-форвард сборной Кот-д'Ивуара и «ПСЖ» Бонавантюр Калу стал мэром ивуарийского города Вавуа. 40-летнего футболиста выбрали в результате голосования.
О своей победе новоиспечённый политик сообщил в Facebook. В посте он, в том числе намекнул на нечистоплотное поведение своих соперников.
«Пора менять эту грязную политику. Нужен новый взгляд. Я горжусь своей победой. Каждый был свободен делать свой выбор. Но я получал угрозы, мне предлагали выйти из предвыборной гонки», — написал Калу.
Спортсмен объявил о завершении карьеры в 2010 года. Ранее он также выступал в таких клубах, как «Осера» и «Фейеноорда».
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