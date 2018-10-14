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Отец Мамаева раскаялся
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Отец Мамаева извинился за сына 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отец и агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин считает, что его сыну нет оправдания за инциденты, которые произошли 8 октября в Москве.
«Я хотел извиниться за поведение сына. Я искренне прошу прощения. Этому нет никакого оправдания», — приводит слова отца футболиста РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала НТВ.
Он добавил, что сын понимает, насколько это был хамский поступок с его стороны.
«Они не имели никакого ни морального права, ни физического права, никакого права они не имели себя вести таким образом», — сказал Мамаев-старший.
Констанстин Мамаев также заявил, что призывал Павла не общаться с Александром Кокориным.
11 октября Кокорин и Мамаев были арестованы на срок до 8 декабря 2018 года по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, которое произошло 8 октября в центре Москвы.
В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».
Ранее в ОНК рассказали, что передал отец Мамаева сыну в СИЗО.
RT на русском: последние новости
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