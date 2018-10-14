Отец Мамаева раскаялся

Отец Мамаева извинился за сына

Отец и агент полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Константин считает, что его сыну нет оправдания за инциденты, которые произошли 8 октября в Москве.

«Я хотел извиниться за поведение сына. Я искренне прошу прощения. Этому нет никакого оправдания», — приводит слова отца футболиста РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала НТВ.

Он добавил, что сын понимает, насколько это был хамский поступок с его стороны.

«Они не имели никакого ни морального права, ни физического права, никакого права они не имели себя вести таким образом», — сказал Мамаев-старший.

Констанстин Мамаев также заявил, что призывал Павла не общаться с Александром Кокориным

В настоящий момент футболисты помещены под арест в камеры карантинного блока московской «Бутырки».