Боярский сравнил Кокорина и Д’Артаньяна

Боярский подчеркнул, что история Кокорина и его друга, футболиста Павла Мамаева его не шокировала. Он назвал случившееся «бытовухой».

«Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал», — подчеркнул актер.

В то же время он обратил внимание, что Кокорин — не «молодой пацан», а взрослый мужчина, и его подход к собственным действиям должен быть серьезным.

На вопрос о том, мог ли герой книг Александра Дюма Д’Артаньян вести себя подобным образом, Боярский ответил, что мушкетер в современном мире был бы уголовником-рецидивистом. Актер отметил, что мушкетеры отрубили голову женщине, у самого Д’Артаньяна были отношения с замужней дамой, а также он обманом овладел Миледи Винтер.

«Один [из мушкетеров — прим.ред.] алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто. <…> Они закалывали по пять человек в день. Это вам не табуретом по голове», — заключил Боярский, добавив, что реальная жизнь — не книга, поэтому Кокорин должен понести наказание.

Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве. Заявления на футболистов подали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук . Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.

Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.