Боярский сравнил Кокорина и Д’Артаньяна 

Актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поведение игрока петербургского клуба Александра Кокорина, арестованного после драк в Москве. Об этом сообщает «Советский спорт».
Боярский подчеркнул, что история Кокорина и его друга, футболиста Павла Мамаева его не шокировала. Он назвал случившееся «бытовухой».
«Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал», — подчеркнул актер.
В то же время он обратил внимание, что Кокорин — не «молодой пацан», а взрослый мужчина, и его подход к собственным действиям должен быть серьезным.
На вопрос о том, мог ли герой книг Александра Дюма Д’Артаньян вести себя подобным образом, Боярский ответил, что мушкетер в современном мире был бы уголовником-рецидивистом. Актер отметил, что мушкетеры отрубили голову женщине, у самого Д’Артаньяна были отношения с замужней дамой, а также он обманом овладел Миледи Винтер.
«Один [из мушкетеров — прим.ред.] алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто. <…> Они закалывали по пять человек в день. Это вам не табуретом по голове», — заключил Боярский, добавив, что реальная жизнь — не книга, поэтому Кокорин должен понести наказание.
Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве. Заявления на футболистов подали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук. Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.
Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.