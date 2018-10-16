Ещё
Боярский сравнил Кокорина и Д’Артаньяна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боярский сравнил Кокорина и Д’Артаньяна 

Рамблер + ещё 14 2 часа назад
Фото: Soccer News
Актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поведение игрока петербургского клуба Александра Кокорина, арестованного после драк в Москве. Об этом сообщает «Советский спорт».
Боярский подчеркнул, что история Кокорина и его друга, футболиста Павла Мамаева его не шокировала. Он назвал случившееся «бытовухой».
«Если бы мы все жили под видеокамерами, никто бы из тюрем не вылезал», — подчеркнул актер.
В то же время он обратил внимание, что Кокорин — не «молодой пацан», а взрослый мужчина, и его подход к собственным действиям должен быть серьезным.
На вопрос о том, мог ли герой книг Александра Дюма Д’Артаньян вести себя подобным образом, Боярский ответил, что мушкетер в современном мире был бы уголовником-рецидивистом. Актер отметил, что мушкетеры отрубили голову женщине, у самого Д’Артаньяна были отношения с замужней дамой, а также он обманом овладел Миледи Винтер.
«Один [из мушкетеров — прим.ред.] алкоголик, другой богохульник, третий вообще непонятно кто. <…> Они закалывали по пять человек в день. Это вам не табуретом по голове», — заключил Боярский, добавив, что реальная жизнь — не книга, поэтому Кокорин должен понести наказание.
Ранее в соцсетях появились видео с нападениями Кокорина, Мамаева и их друзей на людей в Москве. Заявления на футболистов подали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук. Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.
Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал их до 8 декабря.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву о жизни в СИЗО47
Экс-владелец «Спорт-Экспресса» покончил с собой из-за долгов15
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу14
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот790
Тарасов задолжал ей 15 миллионов36
Видео
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
03:49
Назревает еще один скандальный бой с Нурмагомедовым
MMA
03:30
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
Футбол
00:44
Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву о жизни в СИЗО
MMA
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
00:17
Россиянка отказалась выступать в США
Фигурное катание Статьи
13:49
Адвоката Мамаева поймали на лжи
Футбол
00:49
Экс-владелец «Спорт-Экспресса» покончил с собой из-за долгов
Футбол Общество
00:58
«Порвали парус»: Россию накажут за Крым
Летние виды спорта
Lada Sport Rosneft стала лидером финала сезона СМП РСКГ
Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение