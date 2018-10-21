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Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина
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Болельщики «Динамо» устроили высмеивающий Кокорина перфоманс 

Газета.Ru + ещё 64 2 часа назад
Фанаты московского "Динамо" на матче против петербургского "Зенита" в рамках 11-го тура российской Премьер-Лиги вывесили баннер, высмеивающий избиения 8 октября с участием форварда сине-бело-голубых Александром Кокориным, сообщает "Советский спорт".
Кокорин и Мамаев написали первые письма на волю
На баннере изображен Дядя Степа, с нашитой накладкой "Динамо", он грозит пальцем детям, в том числе и мальчику с футболкой, на которой нарисована цифра 9 — под этим номером выступает Кокорин.
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