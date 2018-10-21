Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина

Болельщики «Динамо» устроили высмеивающий Кокорина перфоманс

На баннере изображен Дядя Степа, с нашитой накладкой "Динамо", он грозит пальцем детям, в том числе и мальчику с футболкой, на которой нарисована цифра 9 — под этим номером выступает Кокорин.