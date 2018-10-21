Болельщики «Динамо» высмеяли Кокорина

Фанаты московского "Динамо" на матче против петербургского "Зенита" в рамках 11-го тура российской Премьер-Лиги вывесили баннер, высмеивающий избиения 8 октября с участием форварда сине-бело-голубых Александром Кокориным, сообщает "Советский спорт".
Кокорин и Мамаев написали первые письма на волю
А вот и по Кокорину творчество подъехало pic.twitter.com/82vbXy6kmx— Alina Matinian (@aamatinyan) 21 октября 2018 г.
На баннере изображен Дядя Степа, с нашитой накладкой "Динамо", он грозит пальцем детям, в том числе и мальчику с футболкой, на которой нарисована цифра 9 — под этим номером выступает Кокорин.