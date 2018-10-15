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Замену Мутко согласовали в Кремле
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Замену Мутко согласовали в Кремле 

News.ru + ещё 7 2 часа назад
Председатель Совета директоров «Зенита» Александр Дюков является основным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). В скором времени о выдвижении 50-летнего менеджера будет объявлено официально.
По информации «Чемпионата», кандидатуру Дюкова одобрил Игорь Левитин, помощник президента России Владимира Путина. Избрание руководителя «Зенита» состоится на исполкоме РФС.
В настоящий момент обязанности президента РФС исполняет Александр Алаев. В декабре 2017 года, напомним, Виталий Мутко приостановил свою деятельность на этом посту
На прошлой неделе сообщалось, что Мутко объявит о своём возвращении в РФС, но этого не произошло.
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