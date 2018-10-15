Замену Мутко согласовали в Кремле

В настоящий момент обязанности президента РФС исполняет Александр Алаев . В декабре 2017 года, напомним, Виталий Мутко приостановил свою деятельность на этом посту

На прошлой неделе сообщалось, что Мутко объявит о своём возвращении в РФС, но этого не произошло.