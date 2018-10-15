Кокорина и Мамаева предложили разорить

Орлов призвал нанести «безжалостный удар» по финансам Кокорина и Мамаева

"Считаю, что надо нанести мощный и безжалостный удар по их материальному благосостоянию. Для нынешних игроков главное — деньги.

Они понимают разговор только на этом языке. И это, замечу, не их вина. Потому что есть профессиональный спорт, выстроена индустрия футбольная. И взывания к совести тут, к сожалению, работать не будут.

Наказывать надо, и очень жестко, в скрупулезном соответствии с содеянным. Как говорили древние, закон есть закон. Что сделал, то и получи. Но нельзя руководствоваться эмоциями и перебарщивать с наказанием. И не голосованием выносят вердикт, как у нас на каком-то радио, где провели опрос и выяснили, что 85 процентов респондентов высказались за то, чтобы отлучить Кокорина и Мамаева от футбола навек, то есть дисквалифицировать их пожизненно. Надо судить. Спокойно, в соответствии с буквой и духом закона.

У нас же сейчас нагнетают. Мне это напоминает времена прокурора Вышинского — "расстрелять, как бешеных собак!". При Хрущеве расстреляли "валютчиков" по закону, специально принятому под это дело после совершения деяния. А позже директора московского гастронома. Делалось это в угоду политической конъюнктуре. Я не собираюсь дискутировать по делам давно забытых дней. Но нельзя так сейчас — просто поступайте по закону без давления народных масс или по указке из высоких кабинетов. Пусть суд определит степень вины и накажет", — заявил Орлов.

Ранее мать Кокориных прокомментировала арест сыновей.