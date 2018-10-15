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У Тарасова нашли долги на 15 млн
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У Тарасова нашли долги на 15 млн 

Рамблер + ещё 86 21 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат экс-супруги Дмитрия Тарасова Сергей Жорин заявил, что футболист за шесть лет накопил долги по алиментам на 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Жорина, суд постановил взыскать с Тарасова алименты еще в ноябре 2011-го, но футболист перечислял деньги не в полном объеме.
Исполнительный лист для взыскания алиментов передали в клуб «Локомотив», за который выступает Тарасов, но там сослались на финансовые проблемы.
Претензию передали и самому Тарасову. После этого он обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза и пересчитать долг.
Жорин заявил, что будет добиваться принудительного взыскания алиментов с футболиста. Адвокат не исключил, что Тарасову запретят выезжать за пределы страны, и возбудят против него уголовное дело о неуплате средств на содержание детей (статья 157 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет год тюрьмы.
Жорин представляет интересы первой жены Тарасова Оксаны Бондаренко, родившей от него дочь. В июле 2018-го 31-летний футболист стал отцом во второй раз: его жена Анастасия Костенко родила девочку.
Ранее «СтарХит» сообщал, что Тарасов снизил цену на квартиру, выставленную им на продажу в прошлом году, и решил продать загородный дом. Также стало известно, что два года назад футболист заложил Mercedes «Гелендваген» и Mercedes GLE, но якобы до сих пор за автомобили не расплатился.
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