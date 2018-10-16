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Европейский клуб предложил Болту контракт
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СМИ: мальтийский ФК «Валетте» предложил Усэйну Болту двухлетний контракт 

ТАСС + ещё 22 2 часа назад
Фото: EPA
Мальтийский футбольный клуб "Валетте" сделал восьмикратному олимпийскому чемпиону в спринтерском беге Усэйну Болту предложение о заключении двухлетнего профессионального контракта. Об этом сообщает ESPN.
Ранее агент ямайца Тона Раллис сообщил, что европейских клуб с амбициями на Лигу чемпионов интересуется в подписании контракта с новоиспеченным ямайским футболистом. В "Валетте" надеются, что Болт будет в команде к матчу за Суперкубок Мальты против "Бальцана", который пройдет 3 декабря.
В сентябре инвесторы из Саудовской Аравии купили долю в 70% в клубе. Целью команды является игра в Лиге чемпионов. Ранее "Валетте" не проходил дальше второго раунда квалификации главного клубного турнира Европы.
В начале августа Болт подписал соглашение с австралийским клубом "Сентрал Кост Мэринерс", согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность в будущем заключить профессиональный контракт. Решение по этому поводу может быть принято клубом после завершения тренировочного периода, который продлится восемь недель. В пятницу в товарищеском матче с "Макартур Саут Вест Юнайтед" (4:0) Болт оформил дубль, проведя на поле 75 минут.
Чемпионат Австралии по футболу в элитном дивизионе стартует 21 октября. Чемпионат Мальты начался 17 августа, "Валетте" является действующим чемпионом страны. После трех туров в текущем сезоне "Валетте" с 12 очками занимает третье место.
Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира, также в его активе два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец — единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 м и 200 м на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де— Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Кроме того, мировой рекорд в эстафете на дистанции 4х100 м (36,84) был установлен в 2009 году ямайской четверкой, на заключительном этапе которой бежал Болт.
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