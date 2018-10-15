Глушаков и Ещенко сыграют с «Зенитом» за молодежку

Глушаков и Ещенко — в основе молодежки «Спартака» на матч с «Зенитом»

Состав "Спартака": Поплевченков, Ещенко, Петрунин, Актисов, Мохбалиев, Глушаков (к), Мазуров, Маркитесов, Ерёменко, Данилин, Прошляков.

Напомним, известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры , лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Обоих футболистов отстранили от тренировок с основным составом "Спартака". По словам главного тренера красно-белых Массимо Карреры, игроки в ближайшее время не вернутся.

Ещенко и Глушаков играли за "Спартак" в первенстве молодежных команд против ЦСКА (2:1) 22 сентября и "Ростова" (4:0) 30 сентября.

4 октября Ещенко наблюдал за игрой "Спартака" в Лиге Европы против "Вильярреала" (3:3) из ложы прессы "Открытие Арены". На вопрос корреспондента "СЭ" о том, спускался ли он в раздевалку красно-белых, защитник отвечал утвердительно.