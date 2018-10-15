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Глушаков и Ещенко сыграют с «Зенитом» за молодежку
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Глушаков и Ещенко — в основе молодежки «Спартака» на матч с «Зенитом» 

Спорт-Экспресс + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Спартак" объявил составы на перенесенный матч 6-го тура молодежного первенства. В составе красно-белых с первых минут встречу начнут хавбек Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко.
Состав "Спартака": Поплевченков, Ещенко, Петрунин, Актисов, Мохбалиев, Глушаков (к), Мазуров, Маркитесов, Ерёменко, Данилин, Прошляков.
Напомним, известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.
Обоих футболистов отстранили от тренировок с основным составом "Спартака". По словам главного тренера красно-белых Массимо Карреры, игроки в ближайшее время не вернутся.
Ещенко и Глушаков играли за "Спартак" в первенстве молодежных команд против ЦСКА (2:1) 22 сентября и "Ростова" (4:0) 30 сентября.
4 октября Ещенко наблюдал за игрой "Спартака" в Лиге Европы против "Вильярреала" (3:3) из ложы прессы "Открытие Арены". На вопрос корреспондента "СЭ" о том, спускался ли он в раздевалку красно-белых, защитник отвечал утвердительно.
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