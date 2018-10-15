Маркизио впечатлила Академия «Зенита»

Клаудио Маркизио: «Условия в Академии „Зенита“ самого высокого уровня»

Итальянский полузащитник «Зенита» побывал в «Газпром» -Академии, где занимается его девятилетний сын Давиде, и поделился мнением о школе сине-бело-голубых.

— Мое первое впечатление об Академии «Зенита» точно такое же, как и у моего сына. Давиде очень хорошо отзывался о тренировках и условиях в школе. Теперь я сам убедился, что тут действительно инфраструктура самого высокого уровня. Все это позволяет ребятам становиться профессиональными футболистами. Но даже если кто-то и не станет профессионалом, все равно выпускник Академии должен быть хорошим человеком. Я сегодня разговаривал с ди⁠ректором Академии Анатолием Давыдовым , и он подчеркнул, что задача школы заключается не только в воспитании классных игроков, но и просто достойных людей.

— Не сложно ли Давиде находить общий язык с партнерами по команде?

— Дети намного сообразительнее взрослых и быстрее находят контакт. Особенно в футболе, который объединяет даже разговаривающих на разных языках людей. Достаточно пару слов или жестов, чтобы понять друг друга на поле. Все, что нужно детям в этом возрасте, это зеленое поле, мяч, бутсы, и они прекрасно поймут друг друга. В такой же ситуации был и я во время первых тренировок в «Зените», но даже в моем возрасте коммуникация не создает каких-либо проблем.

— Есть ли у вас в планах и второго сына отдать в Академию «Зенита»?