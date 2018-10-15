Ещё
Маркизио впечатлила Академия «Зенита»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Клаудио Маркизио: «Условия в Академии „Зенита“ самого высокого уровня» 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: Евгений Асмолов / Пресс-служба ФК "Зенит"
Итальянский полузащитник «Зенита» побывал в «Газпром»-Академии, где занимается его девятилетний сын Давиде, и поделился мнением о школе сине-бело-голубых.
— Мое первое впечатление об Академии «Зенита» точно такое же, как и у моего сына. Давиде очень хорошо отзывался о тренировках и условиях в школе. Теперь я сам убедился, что тут действительно инфраструктура самого высокого уровня. Все это позволяет ребятам становиться профессиональными футболистами. Но даже если кто-то и не станет профессионалом, все равно выпускник Академии должен быть хорошим человеком. Я сегодня разговаривал с ди⁠ректором Академии Анатолием Давыдовым, и он подчеркнул, что задача школы заключается не только в воспитании классных игроков, но и просто достойных людей.
— Не сложно ли Давиде находить общий язык с партнерами по команде?
— Дети намного сообразительнее взрослых и быстрее находят контакт. Особенно в футболе, который объединяет даже разговаривающих на разных языках людей. Достаточно пару слов или жестов, чтобы понять друг друга на поле. Все, что нужно детям в этом возрасте, это зеленое поле, мяч, бутсы, и они прекрасно поймут друг друга. В такой же ситуации был и я во время первых тренировок в «Зените», но даже в моем возрасте коммуникация не создает каких-либо проблем.
— Есть ли у вас в планах и второго сына отдать в Академию «Зенита»?
— Да, конечно. Но, думаю, я это сделаю не раньше следующего года, потому что он еще должен освоиться в школе, в которую совсем недавно пошел, должен окончательно освоиться в Санкт-Петербурге. После этого я обязательно приведу Леонардо сюда на тренировку, но пока он маленький — 2012 года рождения. Но он также любит футбол, как и все в нашей семье. Вы могли это понять по видео, которое было сделано на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча с «Краснодаром». Тогда Давиде мне объяснял свое видение футбола и говорил, как должен двигаться на поле Артем Дзюба. Так что он уже почти тренер. Мы все в семье фанаты футбола.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин находится в «Бутырке» СМИ: «Зенит» пока не будет разрывать контракт с Александром Кокориным Медслужба петербургского клуба «Зенит» объяснила поведение Кокорина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Их просто зачморят в СИЗО»169
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот742
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО405
Конец дружбе? Кокорин и Мамаев «топят» друг друга185
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»30
Видео
03:30
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
Футбол
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
05:42
«Вы это, извините, мне?»: подробности драки с футболистами
Футбол
06:33
Американец заявил о победе над Хабибом
MMA
00:45
Драка болельщиков в Саранске попала на видео
Футбол
«Включил Кокорина, угрожал»
Футбол Статьи
13:49
«Их просто зачморят в СИЗО»
Футбол
05:42
Мамаев и Кокорин сделали заявление из СИЗО
Футбол Происшествия
01:00
Конец Загитовой и Медведевой
Фигурное катание Статьи
03:09
Даже не миллиард. Сколько РФ заплатила за скандал
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение