«Крылья Советов» назвали условие санкций к пьяным игрокам

ФК «Крылья Советов» применит санкции к Башкирову и Тигиеву после экспертиз

Ранее самарское общественное движение "Ночной патруль" сообщило, что Башкиров на выходных был задержан полицией за рулем каршеринговой машины в состоянии алкогольного опьянения. Игрок не оказывал сопротивления сотрудникам ГИБДД и согласился пройти медицинское освидетельствование, которое показало трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.

Позже полиция задержала находившегося за рулем Тигиева. Согласно информации "Спорт24", первичный анализ показал наличие в его организме амфетамина.

"Запросы были сделаны в ГИБДД и в больницу, где у них брали анализы. Результат пока неизвестен, за одну ночь пока ничего не поменялось. После ответов оттуда клуб вынесет свое решение, так как мы будем понимать, что там было, — сказал Шляхтин. — Ничего сейчас мы комментировать не можем, поскольку на сегодняшний день нет понимания".

На видео с задержанием Тигиева видно, что игрок несколько раз спорил при общении с сотрудниками полиции.

"Он [Тигиев] достаточно горячий парень, они абсолютно разные [с Башкировым] по характеру", — подчеркнул Шляхтин.