«Крылья Советов» назвали условие санкций к пьяным игрокам

Футбольный клуб "Крылья Советов" применит возможные санкции относительно полузащитника Евгения Башкирова и защитника команды Георгия Тигиева после получения результатов экспертиз из ГИБДД и больницы, где они проходили освидетельствование. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.
Ранее самарское общественное движение "Ночной патруль" сообщило, что Башкиров на выходных был задержан полицией за рулем каршеринговой машины в состоянии алкогольного опьянения. Игрок не оказывал сопротивления сотрудникам ГИБДД и согласился пройти медицинское освидетельствование, которое показало трехкратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови.
Позже полиция задержала находившегося за рулем Тигиева. Согласно информации "Спорт24", первичный анализ показал наличие в его организме амфетамина.
"Запросы были сделаны в ГИБДД и в больницу, где у них брали анализы. Результат пока неизвестен, за одну ночь пока ничего не поменялось. После ответов оттуда клуб вынесет свое решение, так как мы будем понимать, что там было, — сказал Шляхтин. — Ничего сейчас мы комментировать не можем, поскольку на сегодняшний день нет понимания".
На видео с задержанием Тигиева видно, что игрок несколько раз спорил при общении с сотрудниками полиции.
"Он [Тигиев] достаточно горячий парень, они абсолютно разные [с Башкировым] по характеру", — подчеркнул Шляхтин.
23-летний Тигиев является уроженцем Владикавказа, он выступал за клубы "Торпедо", "Анжи", "Спартак" и "Крылья Советов". В составе "Спартака" в сезоне-2016/17 стал чемпионом России и обладателем Кубка России. 27-летний Башкиров является воспитанником санкт-петербургского "Зенита", выступал за клубы "Зенит" и "Томь".