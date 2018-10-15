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Драка фанатов «Мордовии» и «Химок» попала на видео
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Фанаты «Мордовии» и «Химок» устроили драку перед матчем в Саранске 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Потасовка произошла между болельщиками клубов перед матчем первенства Футбольной национальной лиги.
Драку между футбольными болельщиками команд «Мордовия» и «Химки» попала на видео в Саранске. Потасовка произошла 13 октября у стадиона «Мордовия Арена», где состоялась встреча двух клубов в матче первенства ФНЛ.
По словам авторов, сделавших видеозапись, конфликт спровоцировали болельщики «Химок». При этом нескольким из них удалось убежать. Драка была прекращена после вмешательства в нее стражей правопорядка, дежуривших у арены. Как сообщают местные СМИ, со ссылкой на республиканское МВД, на двоих участников потасовки составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».
Стоит отметить, что сама встреча между «Мордовией» и «Химками» завершилась вничью, со счетом 1:1.
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