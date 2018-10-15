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Моуринью раскрыл свои трансферные приоритеты
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Моуринью заявил о желании купить зимой четырех футболистов 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Reuters
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал игроков, которых хотел бы видеть в своем клубе по итогам зимнего трансферного окна, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, в шорт-листе потенциальных усилений "красных дьяволов" оказались четыре игрока. Ими стали защитник Никола Миленкович из итальянской "Фиорентины", полузащитники Иван Перишич из итальянского "Интера", Сергей Милинкович-Савич из римского "Лацио" и нападающий Анте Ребич из немецкого "Айнтрахта".
При этом отмечается, что руководство манкунианцев вряд ли пойдет навстречу Моуринью и не планирует тратить деньги на усиление состава в ближайшее время.
"Манчестер Юнайтед" на данный момент занимает восьмое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).
Ранее тренер сборной Англии обвинил АПЛ в неудачах своей команды.
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