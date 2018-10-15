Моуринью раскрыл свои трансферные приоритеты

Моуринью заявил о желании купить зимой четырех футболистов

При этом отмечается, что руководство манкунианцев вряд ли пойдет навстречу Моуринью и не планирует тратить деньги на усиление состава в ближайшее время.

"Манчестер Юнайтед" на данный момент занимает восьмое место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее тренер сборной Англии обвинил АПЛ в неудачах своей команды.