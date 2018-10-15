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Колосков обратил внимание на плохую форму Головина
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Колосков обратил внимание на плохую форму Головина 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал победу сборной России над Турцией в рамках Лиги наций со счетом 2:0, сообщает Sport24.
"Впечатление от сборной положительное, это продолжение той игры, которая была на домашнем чемпионате мира, мы на подступах того футбола, который показывали на прошедшем мундиале. Конечно, брак в игре был, это отмечал и Черчесов, но в целом со своей задачей сборная справилась.
Не люблю кого-либо выделять из игроков, но я бы отметил Джикию. А вот Головин пока еще не в лучшей форме, сказывается недавняя травма, полученная в "Монако". Думаю, в ближайшее время Саша наберет ту форму, которую показывал на чемпионате мира", — сказал Колосков.
Ранее тренер сборной Англии обвинил АПЛ в неудачах своей команды.
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