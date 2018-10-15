Мать Кокориных предложила избить их на Красной площади

Мать форварда санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина Светлана в передаче "Прямой эфир" Андрея Малахова выступила в защиту своих детей, сообщает "Советский спорт".
"Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята — они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация.
Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас. Но не надо закрывать их от общества", — в слезах произносит Светлана Кокорина в анонсе передачи.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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