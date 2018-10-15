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Адвоката Мамаева поймали на лжи
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Адвоката Мамаева поймали на лжи 

Рамблер 1 час назад
Защита Павла Мамаева направила апелляционную жалобу на арест футболиста и попросила отпустить его на тренировки ФК «Краснодар», сообщает РИА «Новости».
Местом исполнения меры пресечения защита просит определить квартиру в Краснодаре.
По словам адвоката Игоря Бушманова, контракт Мамаева предполагает штраф за пропуск тренировок, превышающий его годовую зарплату.
Издание «Газета.ру» со ссылкой на источник сообщает, что Бушманов предоставил суду ложную информацию. Как утверждает издание, зарплата Мамаева составляет 230 тысяч долларов ежемесячно, а штраф за прогул — 10 тысяч долларов. Таким образом, двухмесячное отсутствие Мамаева на тренировках никак не может превышать его годовую зарплату.
Ранее ФК «Краснодар» объявил о намерении расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым после скандала с его участием.
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