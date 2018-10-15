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Адвокат оправдался за вранье
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Адвокат Мамаева прокомментировал вранье в апелляции на арест 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушмановрассказал, как идет расследование по делу футболиста о хулиганстве, передает «Чемпионат».
Защитник заявил, что пока не читал результаты анализов игрока «горожан» на предмет алкоголя в крови.
«Мы не знакомились ни с какими результатами медицинского освидетельствования. Нами заявлялось ходатайство на проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления телесных повреждений, которые были нанесены у гостиницы», — подчеркнул адвокат.
Также он объяснил, почему указал неправильную информацию в апелляционной жалобе, а именно соврал о том, что штраф за пропуск тренировок равен годовой зарплате полузащитника «Краснодара».
«Не в моей компетенции комментировать условия контракта, они мне неизвестны. Мы лишь говорим, что его условия могут быть нарушены в связи с тем, что Павел в настоящий момент не может исполнять свои профессиональные обязанности», — заключил Бушманов.
Ранее сообщалось, что адвокат нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Олег Попов подал апелляцию на решение суда об аресте его клиента по делу о хулиганстве.
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