Адвокат оправдался за вранье

Адвокат Мамаева прокомментировал вранье в апелляции на арест

Адвокат хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушмановрассказал, как идет расследование по делу футболиста о хулиганстве, передает «Чемпионат».

Защитник заявил, что пока не читал результаты анализов игрока «горожан» на предмет алкоголя в крови.

«Мы не знакомились ни с какими результатами медицинского освидетельствования. Нами заявлялось ходатайство на проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет выявления телесных повреждений, которые были нанесены у гостиницы», — подчеркнул адвокат.

Также он объяснил, почему указал неправильную информацию в апелляционной жалобе, а именно соврал о том, что штраф за пропуск тренировок равен годовой зарплате полузащитника «Краснодара».

«Не в моей компетенции комментировать условия контракта, они мне неизвестны. Мы лишь говорим, что его условия могут быть нарушены в связи с тем, что Павел в настоящий момент не может исполнять свои профессиональные обязанности», — заключил Бушманов.