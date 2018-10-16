Кокорин мог перейти в английский клуб

Кокорин летом 2016 года мог перейти в «Арсенал»

Бывший главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал, что Александр Кокорин имел вариант перехода в лондонский "Арсенал". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". "Если сейчас вкратце вспоминать ту историю, то я был сторонником того, чтобы Александр попробовал свои силы за границей. Не раз ему лично говорил, что ему нужно уезжать в Европу. Еще когда он только начинал свою карьеру, я его ориентировал, готовил к такому шагу. Втолковывал, что как только он станет футболистом сборной, основным игроком своего клуба, то с его данными необходимо уезжать. Я, кстати, всячески отговаривал Сашу переходить зимой 2016 года в "Зенит". Не потому, что это плохой клуб. В первую очередь считал, что Кокорин должен проявить себя за границей. Говорил это и самому футболисту, и его отчиму, когда решались вопросы с "Динамо". "Арсенал" хотел его арендовать. И мне кажется, в то время Кокорин не очень-то подходил под игру "канониров". Да и особой заинтересованности в нем со стороны англичан не просматривалось. "Арсенал" вышел на "Динамо" чуть ли не в последний день трансферного окна. Это же тоже о чем-то говорит. Но у Кокорина хватало и других вариантов за рубежом. При желании ему можно было бы найти клуб в Европе. Может быть, сначала не топовый, но такую команду, которая могла бы стать для него трамплином. В Испании, Англии, да в любом чемпионате, где на него рассчитывал бы тренер", — сказал Кобелев. Сейчас Кокорин находится под стражей по обвинению в избиении нескольких людей. "Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий, связанных с Кокориным и Мамаевым Ранее сообщалось, что адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов высказался относительно условий, в которых предстоит жить футболисту после переселения из карантинной камеры.