Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ

Стало известно, сколько денег принес ЧМ России

Эффект от проведения чемпионата мира по футболу в России составит в пятилетней перспективе 150-200 млрд рублей в год, подсчитали в оргкомитете ЧМ.

Около трети будущего эффекта придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет инвестиций.

ЧМ по футболу начал оказывать влияние на ВВП России еще в 2013 году, однако более половины его эффекта пришлось на 2017-2018 годы. При этом связанный с проведением ЧМ всплеск инвестиций пришелся на 2016-2017 годы.

По оценкам оргкомитета, прирост ВВП России в связи с проведением чемпионата составил около 1% — 952 млрд рублей.

Подготовку к чемпионату миру оргкомитет оценил в 688 млрд рублей.

По общему влиянию ЧМ на ВВП Россия превзошла показатели Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее, проводившие аналогичные соревнования, и оказалась ближе всего к Японии, которая принимала ЧМ в 2002 году вместе с Южной Кореей.