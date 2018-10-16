Экс-владелец «Спорт-Экспресса» покончил с собой из-за долгов

Источник: экс-владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин покончил с собой из-за долгов

Бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс" Иван Рубин покончил с собой из-за многочисленных долгов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам источника агентства, причиной суицида стало множество финансовых долгов.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата доследственная проверка.