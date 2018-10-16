Экс-владелец «Спорт-Экспресса» покончил с собой из-за долгов

Бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс" Иван Рубин покончил с собой из-за многочисленных долгов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам источника агентства, причиной суицида стало множество финансовых долгов.
Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата доследственная проверка.
Рубин вместе с первым главным редактором издания Владимиром Кучмием был одним из основателей газеты "Спорт-Экспресс", которая выходит с 1991 года. Рубин занимал пост генерального директора газеты, с 2003 года по август 2012 года был владельцем газеты. После финансового кризиса 2012 года он продал свои акции генеральному директору петербургского филиала Первого канала Эдуарду Райкину.