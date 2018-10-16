Карасев связал видеоповторы со здоровьем арбитров

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что система видеопомощи арбитрам (VAR) служит в интересах безопасности здоровья судей и их карьеры, сообщает ТАСС.
"Мы среди судей даже не общались между собой на тему введения VAR. Восприняли все это как правила игры в футбол, на сборах тренировались с этой системой два года. По моему мнению, лучше с VAR, она спасает матч, карьеру и здоровье судьи.
Перед чемпионатом мира были четкие рекомендации — вмешиваться только тогда, когда это необходимо. Чем больше мы будем вмешиваться, тем хуже для всех. Но в процессе все поменялось, если поначалу не так много было моментов, когда судью звали к мониторам, то в середине чемпионата таких моментов стало больше, потому что руководство сказало, что люди должны понимать, что система работает", — пояснил Карасев.
VAR используется в чемпионатах Германии, Италии, Испании и Франции. Со следующего сезона система видеопомощи арбитрам будет функционировать в матчах Лиги чемпионов.
Ранее в в Российском футбольном союзе обсудили возможность внедрения системы видеоповторов.