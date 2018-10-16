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Жена Тарасова прокомментировала скандал с алиментами
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Жена Тарасова прокомментировала скандал с алиментами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: instagram.com/kostenko.94
Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко после новостей о долгах футболиста по алиментам попросила не считать чужие деньги. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на ее Instagram.
Ранее адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы первой жены Тарасова Оксаны Бондаренко, заявил, что футболист за шесть лет накопил долги по алиментам на 15 миллионов рублей. По словам Жорина, Тарасов перечислял деньги на содержание старшей дочери не в полном объеме.
Костенко высказалась по этому поводу под одним из своих постов в Instagram. Она заявила, что интернет-пользователи «не любят правду».
«Но мы же не должны от этого страдать», — написала она.
Жена футболиста попросила не обсуждать это и не вмешиваться в личную жизнь чужих людей.
СМИ сообщали, что Тарасов обратился в суд и попросил уменьшить размер выплат в четыре раза, а также пересчитать долг. Жорин пообещал, что будет добиваться принудительного взыскания алиментов с футболиста.
В июле 2018-го 31-летний Тарасов стал отцом во второй раз: его жена Анастасия Костенко родила девочку.
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