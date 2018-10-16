Россияне оценили шансы Кокорина и Мамаева на возвращение в футбол

Сорок три процента россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, считают, что Александр Кокорин Павел Мамаев разрушили свои карьеры, и шансов на возращение в футбол у них нет.

Респондентам задали такой вопрос: «Каковы шансы Кокорина и Мамаева продолжить футбольную карьеру?». По мнению 32 процентов опрошенных, шансы небольшие, но они все же есть: игроки могут вернуться в футбол «совсем на другие позиции».

25 процентов опрошенных назвали высокими шансы Кокорина и Мамаева на футбольное будущее в тех же клубах или других сильных командах.

Всего в опросе приняли участие 31 823 человека.

Ранее в интернете появились видео с нападениями игрока «Зенита» Александра Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и их друзей на людей в Москве. Заявления на футболистов подали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук . Оба пострадавших получили черепно-мозговые травмы и ушибы, Соловчуку также сломали нос.

Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве. Суд арестовал Кокорина и Мамаева до 8 декабря.

Министр спорта Павел Колобков заявлял, что игроков, скорее всего, больше никогда не пригласят в сборную РФ. В «Краснодаре» пообещали наложить на Мамаева максимальный штраф, отстранить его от тренировок и добиться расторжения контракта. В «Зените» также пообещали наказать Кокорина.

Кокорин рассказал навестившим его общественникам, что не хочет уходить из спорта. Он выразил надежду, что никто этого не потребует.