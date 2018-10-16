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Медведев отметил роль камер в деле Кокорина и Мамаева
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Медведев узнал многое о футболистах 

Lenta.ru + ещё 2 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель правительства Дмитрий Медведев считает, что камеры видеонаблюдения в общественных местах помогли россиянам узнать много нового о футболистах. Такое мнение премьер-министр выразил во время Московского международного форума «Открытые инновации» в инновационном центре «Сколково», передает агентство «Москва».
«Если бы не эти камеры, мы бы многого не знали, в том числе, например, про наших футболистов», — сказал премьер-министр.
По данным пресс-службы департамента информационных технологий Москвы, в городе с 2012 года установили более 143 тысяч видеокамер.
8 октября в центре скандала оказались футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Сначала на парковке возле гостиницы «Пекин» они избили водителя ведущей Первого канала, а затем в «Кофемании» — чиновника Минпромторга Дениса Пака и главу института «НАМИ» Сергея Гайсина.
Возбуждены два уголовных дела о хулиганстве. Футболисты арестованы на два месяца, им грозит до семи лет лишения свободы.
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