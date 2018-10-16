Медведев отметил роль камер в деле Кокорина и Мамаева

Медведев узнал многое о футболистах

«Если бы не эти камеры, мы бы многого не знали, в том числе, например, про наших футболистов», — сказал премьер-министр.

По данным пресс-службы департамента информационных технологий Москвы, в городе с 2012 года установили более 143 тысяч видеокамер.

Возбуждены два уголовных дела о хулиганстве. Футболисты арестованы на два месяца, им грозит до семи лет лишения свободы.