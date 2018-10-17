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Футболисты задолжали России четверть миллиона
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СМИ подсчитали долги футболистов перед государством 

Рамблер + ещё 2 5 часов назад
Футболисты клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) задолжали государству более 238 тысяч рублей. Как сообщает Daily Storm, в эту сумму входят неуплаченные налоги, штрафы и другие виды задолженностей.
Для того, чтобы подсчитать долги игроков, издание воспользовалось сайтом Федеральной службы судебных приставов (ФСПП). По данным Daily Storm, в основном футболисты нарушают ПДД.
Первое место по долгам заняли игроки «Локомотива»: шесть исполнительных производств на сумму, превышающую 130 тысяч рублей. По информации издания, среди должников оказались полные тезки полузащитников Алексея Миранчука, Александра Коломейцева, а также экс-игрока сборной России Игоря Денисова. На имя Денисова записаны несколько небольших штрафов ГИБДД и налоги.
У игроков «Динамо» оказалось 19 исполнительных производств на 24 тысячи рублей. Больше всего штрафов (за превышение скорости и неоплаченную парковку) нашли у полного тезки форварда Евгения Маркова.
На футболистов тульского «Арсенала» заведено 23 исполнительных производства на 16 550 рублей. В основном речь идет о полных тезках форварда Гурама Аджоева и полузащитника Резиуана Мирзова.
Кроме того, 12 исполнительных производств на 15 тысяч рублей числятся за игроками «Ростова», производства на 9 849 рублей — за футболистами «Уфы», взыскания на 7 215 рублей — у игроков «Крыльев Советов», а у футболистов «Анжи» — исполнительные производства на 6 342 рубля.
На игроков ЦСКА открыты четыре исполнительных производств на 6 300 рублей. На сайте ФСПП значится имя Игоря Акинфеева (неоплаченная парковка и два нарушения ПДД).
Футболисты «Спартака» задолжали шесть тысяч рублей. В частности, поный тезка Александра Самедова не оплатил одну госпошлину. Игроки «Зенита» должны пять тысяч рублей.
Клубами без должников, по данным Daily Storm, стали «Ахмат», «Рубин», «Урал», «Оренбург», «Енисей» и «Краснодар».
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