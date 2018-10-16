Адвокат Пака: мы остаемся на прежних позициях

"Что касается следственных действий, то мы подписали документы о неразглашении, комментариев тут не будет. Если не по очной ставке, то все в порядке, мы остаемся на прежних позициях", — рассказала Шатихина.

Ранее адвокат Мамаева заявил о непричастности клиента к эпизоду с Паком.