Адвокат Пака: мы остаемся на прежних позициях 

Адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что позиция ее клиента после очной ставки с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым осталось неизменной, передает "Спорт-Экспресс".
"Что касается следственных действий, то мы подписали документы о неразглашении, комментариев тут не будет. Если не по очной ставке, то все в порядке, мы остаемся на прежних позициях", — рассказала Шатихина.
Ранее адвокат Мамаева заявил о непричастности клиента к эпизоду с Паком.