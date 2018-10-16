Ещё
Адвокат Пака: мы остаемся на прежних позициях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Адвокат Пака: мы остаемся на прежних позициях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что позиция ее клиента после очной ставки с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым осталось неизменной, передает "Спорт-Экспресс".
"Что касается следственных действий, то мы подписали документы о неразглашении, комментариев тут не будет. Если не по очной ставке, то все в порядке, мы остаемся на прежних позициях", — рассказала Шатихина.
Ранее адвокат Мамаева заявил о непричастности клиента к эпизоду с Паком.
Газета.Ru: последние новости
Экономический эффект ЧМ-2018 в России превысил 950 млрд рублей Экс-защитник "Спартака" объяснил свой уход из клуба В "Бутырке" начались очные ставки Кокорина и Мамаева с потерпевшими
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ48
«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян16
Мамаеву предъявили первое обвинение23
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу210
«Детям нужно что-то кушать»: Глушакову угрожают тюрьмой3
Видео
01:40
Мамаеву предъявили первое обвинение
Футбол Прочее
01:42
Нурмагомедов пригрозил известному рэперу
MMA
06:14
Стало известно, сколько Россия заработала на ЧМ
Футбол Политика
02:42
«Детям нужно что-то кушать»: Глушакову угрожают тюрьмой
Футбол Статьи
01:42
Адвокат прояснил будущее Нурмагомедова
MMA
03:30
«Это Мамаев и Кокорин прилетели»
Футбол
00:44
Емельяненко дал совет Кокорину и Мамаеву о жизни в СИЗО
MMA
02:17
Российского футболиста поймали пьяным за рулем
Футбол Автоспорт
00:17
Россиянка отказалась выступать в США
Фигурное катание Статьи
13:49
Адвоката Мамаева поймали на лжи
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение