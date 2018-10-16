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Экс-защитник «Спартака» объяснил свой уход из клуба
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Экс-защитник «Спартака» объяснил свой уход из клуба 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший защитник "Спартака" Евгений Макеев рассказ, почему он не остался в столичной команде, передает Sport24.
"Клуб не захотел продлевать контракт. Уже было понятно, что надо искать другие варианты. Это было странное ощущение. Там я провел большую часть карьеры. Можно сказать, родная команда. Смешанные были чувства, но я понимал, что все к этому идет и надо что-то менять.
Последние сезоны были скомканные: преследовали травмы и было мало игрового времени. Понимал, что надо с этим что-то делать. Вся ситуация сложилась так, что пришлось поменять команду", — заявил Макеев.
Ранее экс-футболист "Спартака" рассказал о лидерских качествах Дзюбы.
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