Как продвигается следствие по делу Кокорина и Мамаева

Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин Павел Мамаев приняли участие в очной ставке в СИЗО «Бутырка» с пострадавшими от их действий. По итогам встречи адвокат Мамаева заявил, что его подзащитный не причастен к эпизоду с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также рассказал, что другим потерпевшим было предложено завершить процесс примирением сторон. Кроме того, арестованные спортсмены надеются в ближайшее время посетить храм при следственном изоляторе.

Столичная полиция предъявила первые обвинения по громкому делу о драках с участием с футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду ст. 116 УК РФ («Побои»). Следствие ещё будет изучать второе видео. Будут ли предъявлены ещё обвинения, пока неясно», — заявил источник ТАСС в полиции Москвы.

В настоящий момент Кокорин, Мамаев и прочие подозреваемые отбывают заключение в СИЗО «Бутырка», где пробудут под стражей до 8 декабря. Во вторник они принимали участие в следственных действиях и провели очные ставки с потерпевшими. Эту информацию RT подтвердил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии по Москве Иван Мельников

«С Кокориным и Мамаевым проведены первые следственные действия. Сегодня впервые в СИЗО пришли для проведения следственных действий следователи. Это хорошо, потому что многие заключённые ждут по несколько месяцев проведения следственных действий. Оперативно работают, так как это громкое дело, что, безусловно, большой плюс», — заявил Мельников.

Об итогах очной ставки с Паком и Гайсиным рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов

«Было выявлено, что к эпизоду с Паком Мамаев не причастен и никаких противоправных действий по отношению к нему не совершал. Никаких заявлений, что со стороны Мамаева было избиение или какие-то оскорбления, не поступало. Что касается других потерпевших, Соловчука и Гайсина, то Мамаев принёс свои извинения и выразил желание загладить моральный и физический вред от своих действий. Мы, со своей стороны, высказали предложение о примирении сторон. Мы сделали всё, что от нас зависело. Реакция может последовать на протяжении всего процесса. Дадим возможность обдумать своё решение в спокойной обстановке», — заявил Бушманов «Спорт-Экспрессу».

Адвокат Пака Наталья Шатихина также подтвердила, что у её клиента нет претензий к Мамаеву.

Мать Протасовицкого также прокомментировала ситуацию вокруг своего сына, отметив, что он не проходит по эпизоду в кафе на Арбате. По её словам, друг Мамаева ввязался в драку с Соловчуком только после того, как Соловчук начал их оскорблять.

«Сын с Пашей дружит 22 года, мы хорошо знаем семью Паши, ведь они росли в одном городе. Сашу обвиняют в первой драке — с водителем журналистки Первого канала Ольги Ушаковой. Он нам сказал, что этот шофёр его первым оскорбил. У Саши самого фингал под глазом. Во второй ситуации с чиновником Денисом Паком он не участвовал», — рассказала мать Протосавицкого «Московскому Комсомольцу».

Между тем Кокорин и Мамаев надеются посетить находящуюся при следственном изоляторе церковь. Они получат такую возможность после перевода из карантинных камер в основные. Чтобы посещать службы в храме, которые проходят три раза в неделю, футболисты должны будут написать заявления руководству СИЗО.

Ситуацию с провинившимися спортсменами продолжают комментировать в футбольной среде. На эту тему высказался и бывший игрок сборной России Игорь Денисов , который на заре карьеры участвовал в уличных драках. Полузащитник «Локомотива» редко даёт различные комментарии, но в этот раз он призвал не устраивать травлю Кокорина и Мамаева.

«Люди с такой радостью и готовностью желают другому провести годы в российской тюрьме, что вопросы появляются не только к Кокорину и Мамаеву, но и к российскому обществу. Люди, у вас всё хорошо?!», — заявил Денисов.

«Уверен, что те два месяца, которые ребята проведут в СИЗО, навсегда изменят их представления о том, как себя надо вести. Но лично моё мнение — и я готов к тому, что оно не встретит понимания — этого достаточно. Лично я считаю, что наказание должно соответствовать тяжести», — отметил футболист.

«Условный срок, огромный штраф, публичные извинения — всё что угодно, но не тюремное заключение. Тюрьма — это не выход. Не предлагаю какого-то особенного отношения к ним, нужно решить всё по закону. Я лишь прошу обойтись без людоедства», — сказал Денисов.

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко также призвал не сажать Кокорина и Мамаева в тюрьму, так как футболисты уже предлагали загладить вину перед потерпевшими другими способами.

«Считаю, конечно же, что поступок некрасивый и так вести себя нельзя. Но, думаю, к этому времени они всё давным-давно осознали и наказали себя сами. В тюрьму человека посадить проще всего, поэтому, думаю, это делать не нужно и не стоит. Нужно дать ребятам шанс и право на исправление ситуации. Они уже сказали, что сами готовы загладить свою вину. Поэтому, я думаю, здравый смысл всё-таки будет на первом месте», — написал Корниленко в Instagram своего одноклубника Алана Чочиева.

Высказался на эту тему и главный тренер сборной России Станислав Черчесов . Он отметил, что Кокорину и Мамаеву не нужно предъявлять спортивных санкций и лишать их возможности выходить на поле.

«Есть жизнь, а есть спорт. Если человек получает красную карточку, это касается футбола. То, что случается за полем, — личный вопрос. В этом случае они должны отвечать как граждане, а не как футболисты», — заявил Черчесов в эфире программы «Футбол России».

Этот вопрос находится в ведении Российского футбольного союза и его комитета по этике. Однако свою оценку произошедшему он даст нескоро — только после вынесения судебного приговора в отношении Кокорина и Мамаева.