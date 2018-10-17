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Иранских женщин пустили на футбол
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Иранских женщин впервые пустили на футбольный стадион с 1979 года 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Иранским женщинам впервые разрешили пройти на трибуны футбольного стадиона после Исламской революции 1979 года, сообщает ТАСС.
Власти страны позволили десяткам женщин прийти на встречу сборной Ирана и национальной команды Боливии, которая состоялась 16 октября в Тегеране, рассказывает ИСНА.
На трибуны были допущены семьи футболистов, представительницы женских футбольных и мини-футбольных сборных Ирана, а также работницы Федерации футбола Ирана.
Напомним, что впервые в истории государства иранских женщин пустили на стадион во время чемпионата мира в России в 2018 году. Девушки смогли смотреть трансляцию игры на большом экране.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Ростова" и сборной Ирана по футболу Саид Эззатолахи продолжит карьеру в английском "Рединге".
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