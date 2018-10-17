Иранских женщин пустили на футбол

Иранским женщинам впервые разрешили пройти на трибуны футбольного стадиона после Исламской революции 1979 года, сообщает ТАСС.
Власти страны позволили десяткам женщин прийти на встречу сборной Ирана и национальной команды Боливии, которая состоялась 16 октября в Тегеране, рассказывает ИСНА.
На трибуны были допущены семьи футболистов, представительницы женских футбольных и мини-футбольных сборных Ирана, а также работницы Федерации футбола Ирана.
Напомним, что впервые в истории государства иранских женщин пустили на стадион во время чемпионата мира в России в 2018 году. Девушки смогли смотреть трансляцию игры на большом экране.
Ранее сообщалось, что полузащитник "Ростова" и сборной Ирана по футболу Саид Эззатолахи продолжит карьеру в английском "Рединге".