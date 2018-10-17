Иранских женщин пустили на футбол

Иранских женщин впервые пустили на футбольный стадион с 1979 года

Иранским женщинам впервые разрешили пройти на трибуны футбольного стадиона после Исламской революции 1979 года, сообщает ТАСС

Власти страны позволили десяткам женщин прийти на встречу сборной Ирана и национальной команды Боливии, которая состоялась 16 октября в Тегеране, рассказывает ИСНА.

На трибуны были допущены семьи футболистов, представительницы женских футбольных и мини-футбольных сборных Ирана, а также работницы Федерации футбола Ирана.

Напомним, что впервые в истории государства иранских женщин пустили на стадион во время чемпионата мира в России в 2018 году. Девушки смогли смотреть трансляцию игры на большом экране.