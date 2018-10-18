Лига наций в порядке. Это лучшая инициатива УЕФА за последние годы

Международный футбол вне рамок больших турниров снова можно смотреть.

Безусловно, формат Лиги наций, набросанный на коленке и свёрстанный под тысячу вопросов, ещё должен совершенствоваться. Серьёзный турнир должен быть в первую очередь понятным — это, кстати, в своё время сгубило и Кубок УЕФА , который под конец своего существования имел очень странный формат, и его престижность рухнула. С Лигой наций такая проблема ещё есть — в правилах и условиях разобраться очень сложно. Но есть и другое. Теперь матчи больших сборных, которые раньше играли между собой товарищеские игры, стало интересно смотреть. Есть три индикатора, о которых нужно говорить.

1. Футбола стало больше

Утверждение это абсолютно физическое. Мяч в матчах команд лиги А держится в игре в среднем почти на шесть минут дольше, чем в товарищеских матчах этих же сборных за последние два года. Конечно, связано это в первую очередь с тем, что теперь нет неадекватного количества замен, которое сопровождает любой товарищеский матч и превращает их вторые таймы в кашу. Этого уже достаточно, чтобы воспринимать матч более цельным, но есть и другое. Ввод мяча в игру после аутов, угловых или штрафных осуществляется быстрее — если раньше позволить себе вальяжничать могла даже команда, уступающая в счёте, то теперь над ней всё же стоит результат, соревновательный момент. Естественно, это сделало матчи зрелищнее и смотрибельнее.

2. Футбол стал острее

Стерильного владения стало меньше даже в матчах, где есть команда с доминирующим стилем. Это почти не отразилось на точности передач (опять сравниваем матчи лиг А и B с товарищескими матчами этих сборных за последние два года) — она сократилась на 1,5%, что не должно считаться серьёзным изменением. Но важно отметить, что почти на 40% увеличилось количество обостряющих передач, а в некоторых случаях прямое сопоставление матчей одних и тех же сборных отметило трёхкратную разницу в пользу Лиги наций. Так, к примеру, произошло с матчами Германии и Франции, которые в своём первом матче (0:0) показали гораздо более острый матч, чем в их последнем очном товарняке (2:2).

Изменяется и паттерн обостряющих передач с точки зрения их места. В Лиге наций на 31% сократилось количество обостряющих передач со своей половины поля и на 22% выросла доля таких пасов с последней трети. Это говорит о том, что команды в целом перестали сводить игру к примитиву, который присущ товарищеским матчам (в этом плане их правильнее называть тренировочными). Лига наций — не тренировочные матчи, это футбол в соревновательном формате.

3. Футбол стал влиятельнее