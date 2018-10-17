Адвокат рассказала о пребывании Кокориных в СИЗО 

Братья Александр и Кирилл Кокорины «держатся хорошо» в СИЗО. Об этом на своей странице в инстаграме сообщила их адвокат.
По словам Татьяны Стукаловой, накануне она навестила своих подзащитных в Бутырском следственном изоляторе и нашла, что «настроение у них нормальное, держатся хорошо».
«Условия удовлетворительные», — отметила она.
Также юрист передала «огромную» благодарность братьев тем, кто их поддерживает.
По словам Стукаловой, 19 октября Мосгорсуд рассмотрит ее апелляцию на арест Кокориных.
8 октября форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили трех человек — водителя журналистки Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, начальника одного из департаментов Минпромторга Дениса Пака и генерального директора НАМИ Сергея Гайсина.
Против молодых людей были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, а на следующий день — арестованы.