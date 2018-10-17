Адвокат рассказала о пребывании Кокориных в СИЗО

По словам Татьяны Стукаловой, накануне она навестила своих подзащитных в Бутырском следственном изоляторе и нашла, что «настроение у них нормальное, держатся хорошо».

«Условия удовлетворительные», — отметила она.

Также юрист передала «огромную» благодарность братьев тем, кто их поддерживает.

По словам Стукаловой, 19 октября Мосгорсуд рассмотрит ее апелляцию на арест Кокориных.

Против молодых людей были возбуждены уголовные дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 10 октября Кокорин и Мамаев были задержаны, а на следующий день — арестованы.