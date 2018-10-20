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«Челси» ушел от поражения в матче с МЮ
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«Челси» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» 

Вести.Ru + ещё 18 1 час назад
Фото: EPA
В центральном матче девятого тура английской премьер-лиги в Лонлоне встречались "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Хозяева с трудом ушли от поражения, сравняв счет на шестой добавленной минуте. В итоге ничья 2:2.
"Челси" вышел вперед на 21 минуте. После розыгрыша углового отличился защитник Антонио Рюдигер. В первом тайме лондонцы могли еще не раз огорчить Давида Де Хеа, но упустили ряд выгоднейших голевых моментов.
После перерыва все резко изменилось. На 55 минуте Антони Марьяль воспользовался неудачным выносом Жоржиньо. "Челси" снова пошел вперед и мог забить, но его подвела реализация. А Марсьяль снова был точен на 73 минуте. Вскоре Андер Эррера мог добить "синих", но тех спас вратарь Кепа Аррисабалага.
И все же "Челси" смог уйти от поражения. Уже на 6-й добавленной минуте хозяева всей командой пошли на штурм. Удар Рюдигера Де Хеа парировал, но Росс Баркли добил мяч в сетку — 2:2.
У "Челси" теперь 21 очко, и "синие" пока единолично возглавляют таблицу английской премьер-лиги. "Манчестер Юнайтед" с 14 очками находится на 8 месте.
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