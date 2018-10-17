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Арсен Венгер вернется в футбол
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Арсен Венгер вернется в футбол 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что вернется к работе в футболе 1 января. Слова специалиста приводит Bild.
«Я чувствую себя отдохнувшим и готовым вернуться к работе. Я верю, что снова начну работать 1 января. Пока не знаю точно, где. Ко мне обращаются ассоциации и федерации, также я могу оказаться в Японии. За 22 года в "Арсенале" я получил большой опыт на различных уровнях. Ко мне поступили запросы со всего мира», — рассказал Венгер.
В апреле француз объявил об уходе из «Арсенала», который он тренировал с 1996 года. Под руководством Венгера клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз праздновал победу в Кубке Англии и Суперкубке. Трижды его признавали лучшим тренером АПЛ.
Место Венгера в «Арсенале» занял испанский специалист Унаи Эмери. С ним лондонцы занимают четвертое место в лиге после восьми игр.
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