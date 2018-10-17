Болт отказал европейскому клубу

Болт отказался от карьеры в «Валлетте»

Известный атлет Усэйн Болт, переквалифицировавшийся в футболиста, отказался от перехода в мальтийский клуб «Валлетта». В настоящее время спортсмен выступает в составе австралийской команды «Сентарал Кост Марринерс».

«Есть большой интерес к Усэйну как к футболисту. Мы часто получаем предложения. Хотел бы сообщить, что Болт не хочет продолжать карьеру на Мальте», — цитирует ESPN агента Рикки Симмса.

Ещё один представитель ямайца Тона Раллис заявил, что его клиентом интересуется один из европейских клубов.

Ранее сообщалось, что в матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед» Болт оформил дубль.