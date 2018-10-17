«Просто пристрели меня»: другу Месси грозит 12,5 лет тюрьмы

Полузащитник турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Арда Туран, права на которого до сих пор принадлежат «Барселоне», напал на известного певца Беркая Шахина, а до этого домогался жены артиста. Теперь некогда лидеру и капитану сборной Турции грозит тюремное заключение до 12,5 лет.

Бывший капитан сборной Турции Арда Туран, чей трансферный лист принадлежит «Барселоне», напал у себя на родине на местную звезду эстрады Беркая Шахина.

Инцидент произошел в одном из ночных клубов Стамбула, где Шахин выступал. По информации телеканала CNN Turk, хавбек сначала начал домогаться до супруги музыканта, и артист предложил футболисту «разобраться по-мужски». В итоге Туран ударил певца по лицу и сломал ему нос. Шахин был экстренно доставлен в больницу, где ему была проведена операция.

На этом Туран не остановился и по необъяснимым причинам не был задержан правоохранительными органами , что позволило ему беспрепятственно пройти в палату своей жертвы. Там он достал огнестрельное оружие и передал его певцу со словами: «Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня». Шахин отказался от предложения.

Информация о вменяемости игрока в момент нападения пока отсутствует.

Сам Туран, как оказалось, не согласен с растиражированной в СМИ информацией. Футболист опубликовал в своем инстаграме сообщение, в котором не отрицает факт конфликта, однако опровергает опубликованные в прессе подробности драки.

Как стало известно L'Equipe, прокуратура требует для Турана наказания в виде лишения свободы сроком до 12,5 лет.

Он обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.

После инцидента руководство «Башакшехира» выступило с заявлением по поводу поведения своего футболиста. Несмотря на серьезные обвинения в адрес Турана, он «продолжит исполнять свои профессиональные обязанности до вынесения решения суда», однако будет вынужден заплатить штраф в размере €370 тыс.

«Действия, совершенные им во время трехдневного отпуска из-за матчей сборных, о которых писали СМИ, несовместимы с этическим и профессиональным поведением. После того, как дело приняло судебный характер, клуб принял решение оштрафовать Турана на 2 миллиона 500 тысяч турецких лир (около €370 тыс.)», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Судебное разбирательство по делу Турана пройдет в январе 2019 года. Вероятнее всего, до вынесения приговора футболист не будет заключен под стражу или дисквалифицирован.

31-летний Туран известен футбольному сообществу своим скандальным поведением и вспыльчивым характером.

В мае 2018 года игрок получил длительную дисквалификацию и штраф в размере €9 тыс. за нападение на судью в матче национального чемпионата Турции.

Туран агрессивно выразил свое недовольство решением бокового арбитра не фиксировать нарушение правил со стороны команды соперника, после чего сначала эмоционально обратился к судье, а затем толкнул его, вследствие чего был удален с поля. Тогда Федерация футбола Турции дисквалифицировала футболиста на 16 матчей. На тот момент Туран провел за «Башакшехир» 11 игр, в которых отметился двумя забитыми мячами. В текущем сезоне он не выходил на поле, так как до сих пор отбывает наказание за свой проступок.

За несколько месяцев до этого эпизода Туран стал участником конфликта с журналистом. В самолете репортер подошел к супруге игрока и спросил ее о недавней свадьбе. Девушка показала жест закрывающейся молнии на рту.

«Арда запретил вам разговаривать?» — спросил журналист. Туран сразу же пригрозил репортеру словами: «Прояви уважение, либо я разобью тебе голову и выбью глаза!».

В 2017 году Туран был вынужден уйти из национальной команды Турции из-за очередного скандала. Он оказался недоволен статьей журналиста Билала Меше, в которой тот утверждал, что во время чемпионата Европы 2016 года внутри команды присутствовала конкуренция за премиальные.

Туран напал на Меше, несколько раз оскорбил его, а затем схватил того за шею.

Сцепившихся вовремя разняли, но журналист заявил, что обратится в суд. После этого Федерация футбола Турции исключила игрока из команды, однако это только разозлило Турана, из-за чего он объявил о прекращении выступлений за сборную.

Напомним, что Туран стал игроком «Барселоны» в 2015 году. Тогда его трансфер из мадридского «Атлетико», где турок был одним из лидеров команды, обошелся каталонскому клубу в €34 млн В стане сине-гранатовых у Турана карьера не задалась: он плотно обосновался на скамейке запасных и в основном появлялся на поле в матчах Кубка Испании. За два года в составе «Барселоны» он провел лишь 55 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 11 результативных передач.

Руководство «блауграны» неоднократно выражало свое намерение расстаться с футболистом, однако Туран каждый раз отказывался уходить в аренду.

Испанские СМИ допускали, что нежелание турка уходить из «Барселоны» связано с его дружескими отношениями с лидером команды Лионелем Месси

0 января 2018 года сине-гранатовым все же удалось уговорить Турана уйти: он был отдан в аренду «Башакшехиру» на два с половиной года. До 2020 года турецкий клуб сможет выкупить его контракт, однако если этого не произойдет, то хавбек в любом случае не сможет вернуться в «Барселону», поскольку сразу после окончания аренды в «Башакшехире» у него закончится контракт с сине-гранатовыми.

После нападения на певца Беркая Шахина игроку может грозить почти 13 лет тюремного заключения, поэтому дальнейшая спортивная карьера Турана находится под вопросом.