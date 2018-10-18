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Назван главный претендент на «Золотой мяч»
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Буффон назвал главного претендента на «Золотой мяч» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Вратарь "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Буффон поделился мнением о претендентах на "Золотой мяч" в 2018 году, передает "Советский спорт".
По мнению итальянца, приз заслуживает его 19-летний одноклубник Килиан Мбаппе.
"Учитывая его качества, то, что он показывает на поле, и то, насколько его действия были решающими на чемпионате мира, Мбаппе заслуживает "Золотой мяч", да. Не могу утверждать противоположное. Он феномен. И если он будет продолжать хотеть стать лучшим, если он сохранит энтузиазм и нормальное поведение, то сможет играть очень долго", — сказал Буффон в эфире телешоу Tout le Sport.
Ранее сообщалось, что Буффон рассказал, когда планирует завершить карьеру.
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