Месси попросил «Барселону» купить Погба

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в клубе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, капитан сине-гранатовых рассказал о своем желании руководству клуба. Отмечается, что и другие лидеры каталонцев согласны с целесообразностью приобретения Погба.
По ходу текущего сезона у 25-летнего Погба возникли проблемы с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Как утверждает английская пресса, из-за этого конфликта француз не против покинуть "МЮ" в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Эрик Абидаль рассказал о молчаливости Месси.