СМИ: Месси попросил «Барселону» купить Погба

По информации Daily Mail, капитан сине-гранатовых рассказал о своем желании руководству клуба. Отмечается, что и другие лидеры каталонцев согласны с целесообразностью приобретения Погба.

По ходу текущего сезона у 25-летнего Погба возникли проблемы с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Как утверждает английская пресса, из-за этого конфликта француз не против покинуть "МЮ" в ближайшее трансферное окно.