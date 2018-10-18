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Месси попросил «Барселону» купить Погба
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СМИ: Месси попросил «Барселону» купить Погба 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в клубе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Mail, капитан сине-гранатовых рассказал о своем желании руководству клуба. Отмечается, что и другие лидеры каталонцев согласны с целесообразностью приобретения Погба.
По ходу текущего сезона у 25-летнего Погба возникли проблемы с главным тренером "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Как утверждает английская пресса, из-за этого конфликта француз не против покинуть "МЮ" в ближайшее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что Эрик Абидаль рассказал о молчаливости Месси.
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