Названо условие продления контрактов с Кокориным и Мамаевым

«Зенит» и «Краснодар» смогут расторгнуть контракты с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, если выдвинутые против них обвинения в хулиганстве и нанесении побоев будут доказаны. Об этом рассказал журналистам генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.
Если же футболисты будут оправданы, у клубов не будет юридических оснований разрывать с ними контракты. Время, проведенное в СИЗО, в этом случае учитываться не будет, так как футболисты там находятся вынужденно, ожидая результатов следствия, пишет Газета.ру
Ранее суд не удовлетворил апелляцию защиты футболистов и оставил их под стражей до 8 декабря. За Кокорина даже поручился главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Письмо, направленное в Мосгорсуд, также подписались все футболисты питерского клуба. Но, как пояснил НСН адвокат Александр Карабанов, на изменение меры пресечения это не повлияет.