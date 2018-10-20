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Названо условие продления контрактов с Кокориным и Мамаевым
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Названо главное условие продления контрактов с Кокориным и Мамаевым 

Национальная Служба Новостей + ещё 19 4 часа назад
Фото: nsn.fm
«Зенит» и «Краснодар» смогут расторгнуть контракты с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, если выдвинутые против них обвинения в хулиганстве и нанесении побоев будут доказаны. Об этом рассказал журналистам генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.
Если же футболисты будут оправданы, у клубов не будет юридических оснований разрывать с ними контракты. Время, проведенное в СИЗО, в этом случае учитываться не будет, так как футболисты там находятся вынужденно, ожидая результатов следствия, пишет Газета.ру
Ранее суд не удовлетворил апелляцию защиты футболистов и оставил их под стражей до 8 декабря. За Кокорина даже поручился главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Письмо, направленное в Мосгорсуд, также подписались все футболисты питерского клуба. Но, как пояснил НСН адвокат Александр Карабанов, на изменение меры пресечения это не повлияет.
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