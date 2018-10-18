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Глушаков прояснил своё будущее в «Спартаке»
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Глушаков прояснил своё будущее в «Спартаке» 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков прояснил своё будущее в команде. Хавбек опроверг слухи о том, что он выдвигал требования руководству клуба, касающиеся его возвращения в основу.
«Я хочу вернуться в основу «Спартака», но никаких требований перед руководством не ставил. Те, кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени уже давно заслужили «Оскар» за сценарий. Слежу за Вами внимательно», — написал футболист в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что полузащитника отстранили от тренировок в основе команды после некорректного поведения в соцсети. Игрок поставил «лайк» видео артиста Дмитрия Назарова, публично раскритиковавшего работу главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры после поражения «Спартака» в домашнем матче 7-го тура Российской премьер-лиги с «Ахматом» (1:2).
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