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Адвокат Мамаева возмутился обвинениями
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Адвокат Мамаева прокомментировал обвинения в побоях и хулиганстве 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева прокомментировал обвинения в побоях и хулиганстве, которые были предъявлены его клиенту.
«Да, сегодня моему подзащитному были официально предъявлены обвинения по статье 116 УК РФ «Побои» и по статье 213 «Хулиганство». По версии следствия, побои были нанесены водителю и Гайсину. Но объективно, по видеозаписям видно, кто и где находился, и какие вещи совершал. А также на видео понятно, мог ли наш подзащитный вступить в сговор с другими фигурантами. Следствие настаивает на сговоре предварительном, но его не было», — заявил Бушманов RT.
11 октября Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы на срок до 8 декабря по обвинению в избиении 8 октября в центре Москвы чиновника Минпромторга Дениса Пака, а также водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
Ранее сообщалось, что полиция предъявила обвинения Кокорину и Мамаеву по статьям «Побои» и «Хулиганство».
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