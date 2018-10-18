УЕФА оштрафовал «ПСЖ» после матча с «Црвеной Звездой»

УЕФА вынес предупреждение главному тренеру "ПСЖ" Томасу Тухелю , парижский клуб должен заплатить € 20 тыс. за задержку начала игры.

Встреча состоялась 3 октября в Париже и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:1.

Также дисциплинарный комитет рассмотрит дело о неподобающем поведении болельщиков обеих команд.

Ранее сообщалось, что Гризманн может заменить Неймара в "ПСЖ".